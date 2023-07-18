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Spor

Ertuğrul Sağlam: Hedef Süper Lig'e çıkmak

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, 'Hedef Süper Lig'e çıkmak.' dedi.

18 Temmuz 2023 Salı 15:15 - Güncelleme:
Ertuğrul Sağlam: Hedef Süper Lig'e çıkmak
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, AA muhabirine, antrenörlük kariyerine katkı yapacağına ve gelecek adına da kendisini mutlu edeceğine inandığı için Kocaelispor'a imza attığını söyledi.

Türk futbolunda yeniden bir başarı hikayesi yazabilecek camiaya geldiğinin farkında olduğunu dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:

"Bu sorumluluk duygusuyla hareket ederek taraftarımızın ve camiamızın beklentilerine karşılık vermek için canla başla çalışıyoruz. İlk bölümüne 30 Haziran'da Kocaeli'de başladığımız çalışmalarımızın ikinci bölümünü Afyonkarahisar'da gerçekleştiriyoruz. Burada güzel bir ortamda, güzel tesislerde ve iklim şartlarının da bizi fazla zorlamadığı bir ortamda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Allah'a şükür çocuklar çok özveriyle çalışıyorlar. Burada 22 Temmuz'a kadar bir taraftan fiziksel anlamda takımımızı üst seviyeye çıkarırken son bölümde Altay ve Denizlispor'la hazırlık maçı oynayacağız. Daha sonra hazırlığın son bölümü Bolu'da, Topuk Yaylası'nda devam edecek."

"TAKIM GAYET DÜZGÜN VE GÜZEL BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"

Sağlam, bir taraftan takımı yeni sezona hazırlamaya çalışırken, diğer taraftan da yönetimle çok yoğun bir şekilde takımı güçlendirme ve eksik bölgelere takviye yapma açısından da transfer çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

Kısa sürede belirledikleri oyuncuları takıma katıp oyuncu kalitesini arttırmak istediklerini aktaran Sağlam, "Yeni sezonun başlamasına da çok fazla vakit kalmadı. Bu süreçte takımla beraber olmalarını sağlamamız gerekiyor. O yüzden yönetimimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah, en kısa sürede yeni oyuncular aramıza katılırlar. Daha güçlü, daha moralli bir şekilde sezona hazırlanırız. Kocaelispor camiası ve taraftarları da hiç merak etmesin. Takım gayet düzgün ve güzel bir şekilde çalışıyor." diye konuştu.

HEDEF SÜPER LİG'E ÇIKMAK

Sağlam, alacakları iyi ve kaliteli oyuncularla takımın çok daha güçleneceğini ve taraftarların da beğeneceği ve gurur duyacağı bir takım olacaklarına dikkat çekti.

Takımın hedefinin net ve açık bir şekilde Kocaelispor'un hak ettiği Süper Lig'e çıkmak olduğuna dikkat çeken Sağlam, "Kocaelispor'u Süper Lig'de eski o şaşalı ve herkesin çok gurur duyduğu dönemlere taşımayı hedefliyoruz. Süper Lig'e ve Türk futboluna renk katan bir takım haline getirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

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