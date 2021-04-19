Ertuğrul Sağlam: Rakibin direncini kırdık

AA 19 Nisan 2021 Pazartesi 23:25 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 23:25

Ertuğrul Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde yeniden iddialı duruma gelebilmek için Bursaspor karşısına kazanmak için çıktıklarını belirtti.

Maça iyi başladıklarını aktaran Sağlam, "Karşılaşmanın hemen başında golü bulduk ve ilk yarıda soyunma odasına giderken yine golü bulduk ve rakibin direncini kırdık. Bu da rakibimizin sistemi ile alakalı değişiklik yapmasına ve risk almasına sebep oldu. İkinci yarıda da bol pozisyonlar yakaladık ve golü bulduk. Güzel bir oyunla kapanışı da güzel bir şekilde yaptık. İhtiyacımız olan camianın moral ve motivasyonunu sağlayacak bol pozisyon ve bol gollü galibiyet bizim için güzel oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bursaspor'u da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN, KULÜBÜN DE SAHİBİ, TAKIMIN DA SAHİBİ YARIN BİZİM DE GÖREVİMİZE SON VEREBİLİR"



Samsunspor Yönetim Kurulu kararı ile geçen hafta içi Burak Çalık, Kerem Can Akyüz ve Caner Arıcı'nın kadro dışı bırakıldığına dikkati çeken Sağlam, şunları kaydetti:



"Bu oyuncular yönetimin aldığı karar doğrultusunda aramızdan ayrıldılar. Bu oyucularla alakalı sosyal medyada çok kötü şeyler yazıldı. Bu çocuklar bizim kardeşlerimiz. Çok düzgün de insanlar ve böyle zor durumda onları bırakmamak lazım. Söylendiği gibi küfür etme, yumruk atma gibi bir şey olmadı. Sadece kulüp başkanımızın almış olduğu bir karardır. Teknik bir karardır. Bugüne kadar ki hizmetlerinden dolayı da onlara teşekkür ediyorum. Benimle alakalı da belli bir kesimin beklentisi var. Onlar da merak etmesin 3 hafta sadece sabretsinler. Ben bu 3 oyuncuyu kadro dışı bırakmayı düşünmemiştim. Bu tamamen başkanın kendi kararıdır. Başkan, kulübün de sahibi, takımın da sahibi yarın bizim de görevimize son verebilir. Böyle imkan var elinde."