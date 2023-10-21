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Spor

Ertuğrul Sağlam: Yeni bir galibiyet serisinin başlangıcı olur

Kocaelispor'un başarılı teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Tuzlaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA21 Ekim 2023 Cumartesi 16:49 - Güncelleme:
Ertuğrul Sağlam: Yeni bir galibiyet serisinin başlangıcı olur
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Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Tuzlaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, zeminin futbol oynamaya çok müsait olmadığını söyleyerek, "Bizim güçlü ve karakterli bir oyucu grubu var" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçen haftaki mağlubiyet sonrası tekrar bir galibiyet serisine başlamak istediklerini aktaran Ertuğrul Sağlam, "Filistin'de hastaneler bombalanırken, bebekler ve çocuklar ölürken, onca yaşlı ve savunmasız insan zulme uğrarken futbol konuşmak bana zor geliyor. Bu soykırıma varan zulmü lanetliyorum. Tüm dünyayı ve İslam aleminin de sorumluluk almaya davet ediyorum. Geçen maçtaki evimizdeki iç saha kaybımızdan ve galibiyet serimizin sonlanmasından sonra yeni bir galibiyet serisine başlamak istedik. Karşımızda geçen maçta Keçiörengücü galibiyetiyle moral bulan ve mücadele eden bir takım vardı. Sahanın zemini de futbol oynamak isteyen takımlar için de çok büyük dezavantaj. Mazeret de ortaya koymak istemiyorum. Oyuncularıma hep güçlü insanlar ve davasına inanmış insanlar, azimliyle birlikte sorunları ortadan kaldırır ve hedefine ulaşır. Bizim güçlü ve karakterli bir oyucu gurubu var. İnşallah yeni bir galibiyet serimizin başlangıcı olur. Haftaya Gençlerbirliği karşısında ceza uygulaması gereği taraftarımızın birçoğundan mahrum olacağız. Ama bugün dolu tribünlerde karşı oynadık. Kocaelispor'un taraftarının gücünü arkamızda hissettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok fazla da futbol konuşmak istemiyorum. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti de bilet fiyatından dolayı buraya gelemeyen ve tüm Kocaelispor taraftarına armağan ediyorum" şeklinde konuştu.

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