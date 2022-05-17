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Spor

Ertuğrul Sağlam'dan Bursaspor açıklaması

Bursaspor'u 2009-2010 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, “Bursa şehri 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' sözünü hayata geçirecek güç, birikim ve inanca sahiptir” dedi.

IHA17 Mayıs 2022 Salı 12:37 - Güncelleme:
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TFF 2. Lig'e düşen Bursaspor'u 2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonu yapan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, duygu yüklü bir açıklama yayımladı. Sağlam açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk futbol tarihine altın harflerle yazılan 2010 Bursaspor şampiyonluğunun yıl dönümünde Merhum Başkan İbrahim Yazıcı başta olmak üzere büyük zaferde emeği olan herkesi saygı ve minnetle anıyorum. Bugün gelinen noktada Bursaspor'un ait olduğu yere yeniden geleceğinden de emin olduğumu ifade etmeliyim. Bursa şehri 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' sözünü hayata geçirecek güç, birikim ve inanca sahiptir."

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