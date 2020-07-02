Ertuğrul Sağlam'dan futbolcularına övgü

IHA 02 Temmuz 2020 Perşembe 13:24 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 13:24

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, oyuncuların devre arasındaki kampta verdikleri ‘şampiyonluk’ sözünü tuttuklarını açıkladı.



Devre arasına Manisa Futbol Kulübünün 2 puan gerisinde girdiklerini belirten Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, “Manisa FK’nın 2 puan gerisindeyken 2 Ocak tarihinde Antalya kampında oyuncularımızla bir toplantı gerçekleştirdik. O gün oyuncularımız bize toplantıda ‘Hocam sen hiç merak etme, bu takım şampiyon olacak’ sözünü vermişlerdi. Bu fotoğraf da o gün çekildi. Oyuncularım sözlerinde durdu. Hepsinin ayaklarına sağlık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.