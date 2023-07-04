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Spor

Ertuğrul Taşkıran, Alanyaspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA4 Temmuz 2023 Salı 21:10 - Güncelleme:
Ertuğrul Taşkıran, Alanyaspor'da
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Alanyaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirirken, kaleye de takviye yaptı. Tesislerde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Ertuğrul'u çok anlatmaya gelerek yok. Corendon Alanyaspor'umuza faydalı olacağına inanıyoruz. Beyefendi kişiliği ile herkes tanır. Futbolculuğu da zaten her zaman başarılıdır. İnşallah bundan sonra Alanyaspor'umuza faydalı olacak." dedi.

Deneyimli kaleci Ertuğrul Taşkıran ise, "Başkanıma, yönetim kuruluna, hocamıza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Geldiğim ilk andan itibaren bir aile ortamında sanki yıllardır buradaymışım gibi hissettirdiler. Alanyaspor'un en iyi yerlerde olması için gereken mücadeleyi vereceğimize yürekten inanarak geldim. İnşallah muvaffak oluruz. Benim için çok güzel bir adım oldu" diye konuştu.

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