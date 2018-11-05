Erwin Koeman, Anderlecht maçına derbi kadrosuyla çıkmayı planlıyor

Erwin Koeman, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada öğrencilerinin performansını övmüştü. Koeman, takımının istediklerini yerine getirdiğini ve plana sadık kalarak iyi oynadığını söylemişti. Hollandalı teknik adam, derbide sahaya sürdüğü 11’i, Avrupa Ligi’nde Anderlecht ile oynanacak karşılaşmada da kullanmayı planlıyor. Koeman’ın bir amacı da ilk 11 istikrarını yakalamak.

Sarı-Lacivertliler’de İslam Slimani, cezası nedeniyle Galatasaray karşısında görev yapamamıştı. Frey’in formundan memnun olan Koeman’ın perşembe günkü karşılaşmaya da İsviçreli forvetle başlama ihtimali yüksek. İslam Slimani böylece kulübede önemli bir hamle oyuncusu olacak. Roberto Soldado ve Mehmet Ekici, UEFA’ya bildirilen kadroda yer almadıkları için Anderlecht mücadelesinde tribünde yer alacak.