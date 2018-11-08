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Erwin Koeman: Fenerbahçe'nin başına teknik direktör olarak geçtikten sonra, günde 12 kez iPhone ekranına bakmak zorunda kalıyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Cocu'nun ayrılma haberini nasıl aldığını ve o an neler düşündüğünü Hollanda basınına verdiği röportajında anlattı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Hollanda basınına verdiği özel röportajında ilginç açıklamalarda bulundu.

Erwin Koeman, Phillip Cocu'nun görevden ayrılma sürecini anlatırken, Fenerbahçe'den gelen teklifi nasıl kabul ettiğini de açıkladı.

Erwin Koeman, Phillip Cocu ile görüşme gerçekleştirdikten sonra Fenerbahçe'de devam etme kararı aldığını ''Ankaragücü maçından sonra ben ve teknik heyetteki diğer isimler soyunma odasından çıktık. Daha sonra Phillip Cocu'nun gönderildiği haberi geldi. O zaman ne mi düşündüm? Dürüst olmam gerekirse, sıranın bize geleceğini düşünmüştüm. Daha sonra Phillip ile görüştüm. Bana 'Sadece git ve bu işi yap' dedi'' sözleriyle dile getirdi.

''GÜNDE 12 KEZ IPHONE EKRANINA BAKIYORUM''

Fenerbahçe'de yaşanan ayrılık sürecinin de bu işin bir parçası olduğunu söyleyen Koeman ''Bu görevi onunla sürdürmek isterdim ama fazla da söylenecek bir şey yok. Görevden alınmak elbette güzel değil ama işin bir parçası. Daha önce Cruyff, Michels, Beenhakker, De Mos, Hiddink, kardeşim, birçok isim aynı şeyi yaşadı'' şeklinde konuştu.

Koeman, Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından yaşadıklarını da anlatırken ''Daha önce birinci antrenör olarak Feyenoord ve Utrecht'te deneyimlerim oldu. Bugüne kadar kimse benimle fotoğraf çekilmek istemezdi ama şimdi Fenerbahçe'nin başına teknik direktör olarak geçtikten sonra, günde 12 kez iPhone ekranına bakmak zorunda kalıyorum'' ifadelerini kullandı.

(Sporx)

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