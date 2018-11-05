Erwin Koeman, görevde kaldığı sürece oyun planını Mathieu Valbuena’nın üzerine kuracak

Phillip Cocu’nun ligde sadece Kayserispor maçında 11’de görev verdiği Mathieu Valbuena, Erwin Koeman ile birlikte yeniden doğdu. Yönetimin geçici olarak takımın başına getirdiği Koeman, Fransız yıldızı oyun planının merkezine koydu. Valbuena, Galatasaray derbisinde hocasının güvenini boşa çıkartmadı. Performansı ve 1 gol, 1 asistlik katkısıyla takımının en iyisi oldu.

Açıklarını arkadaşları kapatacak

Koeman, görevde kaldığı sürece oyun planının Mathieu Valbuena’nın üzerine kurma kararı aldı. 57 yaşındaki çalıştırıcı, öğrencisinin yeteneklerini daha rahat sergilemesi için saha içerisinde özgürlük tanıyacak. Valbuena, sol kanatta görev yapmasına rağmen bu pozisyona bağlı kalmadan oynayacak. Duran toplar da Fransız yıldızın sorumluluğunda olacak. Koeman, Valbuena’nın hücumda vereceği katkıya karşılık olarak savunmadaki zaaflarını diğer oyuncuların kapatmasını istedi.

Özel olarak çalışıyor

Mathieu Valbuena, takımın en çalışkan isimlerinden biri konumunda. Fransız futbolcu, antrenman bittikten sonra sahada kalarak gol vuruşu, şut ve frikik çalışmaları yapıyor. Koeman’ın Valbuena’na güvenip daha fazla sorumluluk vermesinin en önemli nedenlerinden biri de bu çalışkanlığı. Tecrübeli oyuncu, hocasının kendisine sunduğu bu şansı en iyi şekilde değerlendirmeye kararlı.

(Fanatik)