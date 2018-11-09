Erwin Koeman, Groningen'in kendisini istediğini söyledi

Phillip Cocu’nun ayrılması sonrası Başkan Ali Koç’un da talebiyle Fenerbahçe’de göreve başlayan Erwin Koeman, Hollanda basınına konuştu. Galatasaray derbisinde 2-2’lik skor ve Anderlecht’e karşı alınan 2-0’lık galibiyetle dikkatleri toplayan Koeman, şu anda geleceğiyle ilgili net bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Kalamış’ta kalan Koeman, Dagblad Noorden’e yaptığı özel açıklamalarda, “Everton’da nasıl keyif alıyorsam Fenerbahçe’de de çalışmaktan keyif alıyorum. Şu anda size evet ya da hayır diyemem. Şu an gelecekle ilgili tam bir bilgim yok. Gelecek ne getirir bilemem, ne desem yanlış kalır” dedi.

Hollanda’da Groningen ile adı geçen Erwin Koeman, kendisini hep takip ettiklerini belirterek, “Bana şu ana kadar gelen bir teklif ya da iletişim olmadı. Ancak Groningen beni hep takip ediyor, istiyor, sürekli izliyorlar biliyorum. Groningen benim hem eski kulübüm hem de babamın görev aldığı bir kulüp. Benim kariyerime başladığım kulüp. Benim için, ailem için önemli bir kulüp” ifadelerini kullandı.

(Skorer)