Erwin Koeman: Herkes durumunun ne olduğunu bilmek ister

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Hollanda basınına geleceği ile ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Hollandalı teknik adam, "Şu anda takımı şekle sokmak için elimden geleni yapıyorum. Chris van der Weerden ile görevimin başındayım. Ama performans vermesi gerekenler, oyuncular var. Eğer iyi bir profesyonel olursanız, teknik direktörün 2 hafta ya da 4 hafta burada olmasının önemi olmaz" ifadelerini kullandı.

"GELECEĞİN NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Koeman, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamalarda olduğu gibi göreve devam edip etmeyeceğini bilmek istediğini yinelerken "Herkes durumunun ne olduğunu bilmek ister. Ancak bu soruyu benim üzerimdekilere sormanız gerek. Ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.

COMOLLI: "DOĞRU KİŞİ KOEMAN"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, futbol takımının başında bulunan Hollandalı teknik adam Erwin Koeman ile ilgili, "Daha önce açıkladığımız durumdayız. Şu an durumunda herhangi bir değişiklik yok. Erwin Koeman ile çok net bir şekilde konuştuk. Takımı yönetmesini istediğimiz kişinin kendisi olduğunu, doğru kişinin şu anda o olduğunu ilettik" açıklamasını yaptı.