Erwin Koeman: Serdar Aziz, Yiğithan'ı ittirip yumruk attı

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman ile sarı lacivertli futbolcu Andre Ayew, Anderlecht maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İlk olarak sözü alan Ayew'in açıklamaları şöyle;

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMINA GELDİM

Zor bir grupta olduğumuzu biliyoruz. Kötü bir başlangıç yapmıştık gruplara. Her geçen gün gelişiyoruz. 3 puan düşüncesiyle sahada olacağız. UEFA'da devam edebilmemiz için iyi bir şansımızın olduğunu düşünüyorum. Rakip toplu oyunu seviyor, kafa kafaya bir maç olacak. Birkaç ay oldu buraya geleli... Türkiye'nin en büyük takımına geldim. Böyle bir fırsattan dolayı memnunum. Sezona zor bir başlangıç yaptık. Takım performansı olarak da iyi değildik fakat son dönemde iyiye doğru gidiyoruz.

GALATASARAY DERBİSİ...

Ligdeki pozisyonumuz iyi değil. İnişler çıkışlar yaşıyoruz. Seriye ihtiyacımız var. Derbi maçı farklıdır, bakış açısı çok farklıdır. Böyle maçları hep oynadım ama Galatasaray maçını şöyle değerlendirebiliriz. İki gol yedik. Başımızı asla öne eğmedik. Kazanabilirdik de... Ligin ikincisi ile oynadık ama iyi bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum 2-0'dan maçı kazanacak pozisyona getirdik. Bir seriye ihtiyacımız var. Aldığımız 1 puan bize çok katkısı olan bir puan değildi. Biz o maçtan iyi taraflarımızı alıp yola devam etmek istiyoruz.

Erwin Koeman'ın ifadeleri ise şöyle;

İNANCIMIZI GÖSTERMELİYİZ

Kendi sahanızda oynuyorsanız kazanmanız gerekir. Cuma günü oynanan maçtan ötürü memnuniyet duyuyorum ama önümüzde yeni bir maç var. İnancım son derece yüksek ama sonuçta bu inancı sahada göstermeliyiz. Anderlecht, galibiyete ihtiyacı olduğunu bilerek geliyor. Geçtiğimiz cuma ile ilgili memnuniyet duyuyorum ama düşünmeniz gereken her zaman bir sonraki maçtır. Bu maça dair inancım yüksek ama bunu sahada göstermeliyiz yarın akşam.

DERBİ AÇIKLAMASI

Maç sonunda yaşanan olaylardan mutlu değilim ama görüntüler yalan söylemez. Benim anlamadığım durum Soldado, Belhanda tarafından saldırıya uğruyor ama Soldado kırmızı, Belhanda sarı kart görüyor. Serdar Aziz, Yiğithan'ı ittirip yumruk atıyor...

DÖRTLÜ SAVUNMA SİNYALİ

Cocu buradayken elinden gelenin en iyisini yaptı. Şanssızlıklar da yaşadı. Eğer burada kalırsam seçeceğim dizilişle ilgili daha net konuşabilirim. İdeal dizilişimiz dörtlü savunma olarak gözüküyor. 4-4-2 ya da başka bir sistem olabilir. Şunu da düşünmek gerekir.. Elimizde üç tane forvet oyuncusu var.