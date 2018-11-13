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Erwin Koeman'la ikinci bahar

Kanarya’da Cocu sonrası görevi geçici olarak devralan 57 yaşındaki çalıştırıcı 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Koeman, Hiddink, Advocaat ve Cocu’ya göre daha iyi başlangıç yaptı.

  • StarSpor
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FENERBAHÇE’DE Erwin Koeman beklentilerin üzerine çıktı. Cocu’nun görevine son verilmesinin ardından geçici olarak takımın başına geçen Hollanda antrenör, ilk 3 maçında takımı ayağa kaldırdı. Galatasaray derbisi beraberliğinin ardından Anderlecht ve Alanya karşısında alınan 2-0’lık galibiyetler sonrası Başkanı Ali Koç da “Ocak ayına kadar Koeman ile devam” açıklamasını yaptı.

KOEMAN BİR İDDİAYI DA ÇÜRÜTTÜ

Koeman elde ettiği bu başarılı start ile Kanarya’daki “Hollandalı hocalar başarısız oluyor” iddiasını da yıkacak gibi görünüyor. 57 yaşındaki çalıştırıcı Fener’in eski Hollandalı hocaları Hiddink, Advocaat ve Cocu’ya göre başarılı oldu. Hiddink ve Cocu 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi, Advocaat, 2 galibiyet, 1 yenilgi ile görevlerine başlamıştı.

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