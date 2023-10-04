Erzincan'dan Düşler Tiyatrosu'na: Kerem Aktürkoğlu!

Kerem Aktürkoğlu, futbola 2011 yılı sonunda Gölcükspor altyapısına girerek başladı. Burada 2013 yılına kadar kalan Aktürkoğlu daha sonra Hisareynspor'a katıldı. 2014 yılı sonunda Medipol Başakşehir altyapısına geçiş yaptı ve ilk profesyonel sözleşmesini İstanbul ekibinde imzaladı. Kerem Aktürkoğlu, 2016 yılında İstanbul Başakşehir'den kiralık olarak Bodrumspor'a gitti. 2018 yılında takımdan ayrıldı ve sırasıyla Karacabey Belediyespor'a sonrasında da 24 Erzincanspor'a katıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PARLADIĞI YER 24 ERZİNCANSPOR OLDU!

Kerem Aktürkoğlu, 2019-2020 sezonunun başında bedelsiz olarak 24 Erzincanspor'a katıldı. Sezon sonuna kadar Erzincanspor 35 maç oynadı ve Aktürkoğlu bu maçların 34'ünde forma giydi. Sezonu 2. tamamlayan Erzincanspor playofflara kaldı ve burada ilk olarak Artvin Hopaspor ile karşılaştı ve bu maçı 4-2 kazandı. Aktürkoğlu ise bu maçta hat-trick yaptı. Final maçında 68 Aksaray Belediyespor 2-1 ile geçilmiş ve bir üst lige çıkmaya hak kazandı.

GALATASARAY İLE YÜKSELİŞE GEÇTİ!



2020 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Aktürkoğlu Galatasaray forması ile ilk maçına 23 Kasım 2020'de 1-1- kazanılan 9. haftadaki Kayserispor karışında çıktı. 11. haftadaki Hatayspor maçında 3. kez forma giyen Aktürkoğlu bu maçta Galatasaray forması ile ilk golüne imza attı. Takip eden sezonlarda Galatasaray'ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Kerem Aktürkoğlu, dün gece takımının Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile oynadığı mücadelede gol atarak galibiyete büyük bir katkı sağladı.

GALATASARAY KARİYERİ

Yıldız oyuncu Galatasaray'da oynadığı 134 maçta 34 gol ve 29 asist yaparak adından söz ettirmeye devam ediyor.