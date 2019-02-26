Erzurum erken oynansın!

Galatasaray, 24. haftada deplasmanda BB Erzurumpor’la Pazar günü oynayacağı maçın erkene alınması için TFF’ye başvurdu. Sarı-Kırmızılılar’ın talebi yayıncı kuruluşla da görüşülerek kabul edildi ve maç 19.00’dan 17.30’a alındı. Ancak Cim-Bom, -12 derece sıcaklık nedeniyle maçın 16.00’ya çekilmesini istiyor.