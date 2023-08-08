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Spor

Erzurum FK, maç formalarını tanıttı

1. Lig takımlarından Erzurumspor FK'nin, 2023-2024 sezonunda giyeceği maç formaları kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla tanıtıldı.

8 Ağustos 2023 Salı 22:33 - Güncelleme:
Erzurum FK, maç formalarını tanıttı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin, 2023-2024 sezonunda giyeceği maç formaları tanıtıldı. Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile yeni sezon formalarını taraftarın beğenisine sundu.

"Cumhuriyet", "Palandöken", "Efsane Çubuklu" ve "Gökyüzü" temalı dört farklı forma seçeneklerinin sunulduğu paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyeti kuran şehir Erzurum'umuzun futboldaki temsilcisi Erzurumspor'umuzun 'Cumhuriyet' temalı kırmızı forması ve diğer formalarımız Erzurumspor sevdalılarına ve Türk futboluna armağan olsun." denildi.

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