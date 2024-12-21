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Spor

Erzurum'da gol sesi çıkmadı

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor ile Sakaryaspor'un karşı karşıya geldiği maçta gol sesi çıkmadı ve takımlar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

21 Aralık 2024 Cumartesi 16:16 - Güncelleme:
Erzurum'da gol sesi çıkmadı
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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Karla kaplı ve ağır bir zeminde oynanan mücadeleye, Erzurumlu futbolseverler de büyük ilgi göstermedi. Takımların isabetli şut atmakta zorlandıkları mücadelede gol perdesi bür türlü açılmadı.

Erzurumspor, maçı 7'de 2 isabetli şutla; Sakaryaspor ise 8'de sıfır isabetli şutla tamamladı. Erzurumspor'un 'Beklenen Gol' rakamı 0.45 olurken, Sakaryaspor'un ise 0.58 oldu.

Bu sonucun ardından Erzurumspor 29, Sakaryaspor ise 21 puana yükseldi.

Erzurumspor, gelecek hafta Ümraniyespor'a konuk olacak. Sakaryaspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Sarper Barış Saka, Yusuf Susuz, Emre Doğu

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Gökhan Akkan, Sefa Akgün, Mamba (Dk. 83 Koray Kılınç), Gıorbelidze, Roshı, Azubuıke, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp (Dk. 38 Furkan Özhan), Teklıc

Sakaryaspor: Szumsk, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Fernando (Dk. 81 Muhammed Ertürk), Aabıd (Dk. 81 Murat Cem Akpınar), Mustafa Pektemek (Dk. 90 Saint Louis), Oğuzhan Çapar, Cebrail Karayel, Totre, Mamadou (Dk. 69 Volkan Egri), Sımon

Sarı kartlar: Dk. 41. Streli Mamba, (Erzurumspor FK) , Dk. 68 Simon (Sakaryaspor)

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