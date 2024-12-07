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Spor

Erzurumspor 3 puanı tek golle aldı

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Adanaspor'u konuk eden Erzurumspor, rakibini Eren Tozlu'nun 53. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve puanını 28'e yükseltti.

7 Aralık 2024 Cumartesi 15:56 - Güncelleme:
Erzurumspor 3 puanı tek golle aldı
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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor, Adanaspor'u konuk etti.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü, 53. dakikada Eren Tozlu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde 9. galibiyetini alan Erzurumspor, 28 puana yükseldi.

Tek galibiyetini sezonun ilk maçında Esenler Erokspor karşısında alan ve hasreti 14 maça çıkan Adanaspor ise 8 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Erzurumspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Adanaspor ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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