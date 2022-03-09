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Spor

Erzurumspor 4 eksikle çalıştı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda konuk edeceği Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana tedavileri devam eden Eren Tozlu, Arvydas Novikovas, Emircan Altıntaş ve Oltan Karakullukçu katılmadı.

IHA9 Mart 2022 Çarşamba 09:41 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 09:41
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Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda konuk edeceği Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

BİLAZER, İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

BB Erzurumspor'da Sportif Direktör olarak görev yapan Muzaffer Bilazer, yönetim kurulu kararıyla BB Erzurumspor Teknik Direktörlük görevine getirildi. Mavi-beyazlılar, Muzaffer Bilazer yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenmanın son bölümde ise taktik ağırlıklı şut çalışması yaparak tamamladı.

Antrenmana tedavileri devam eden Eren Tozlu, Arvydas Novikovas, Emircan Altıntaş, Oltan Karakullukçu katılmadı.

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