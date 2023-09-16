Erzurumspor, Altay karşısında farklı galip

Trendyol 1. Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Erzurumspor ile Altay karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzurumspor 4-0'lık skorla kazandı.
Erzurum'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Celal Hanalp, 38 ila 45+1'de Eren Tozlu ve 86. dakikada Mikhail Roshevuel'in ayağından geldi.
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Altay ise 3 puanda kalarak kötü gidişatını sürdürdü.
Erzurumspor önümüzdeki hafta Adanaspor ile deplasmanda karşılaşırken, Altay sahasında Bodrumspor'u ağırlayacak.