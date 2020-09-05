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Spor

Erzurumspor, Armando Sadiku'yu transfer etti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Arnavutluk Milli Takımı forması giyen ve geçmişte İspanya'nın Levante ve Malaga takımlarında oynayan forvet Armando Sadiku'yu renklerine bağladı.

IHA05 Eylül 2020 Cumartesi 10:52 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 10:52
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İç ve dış transferlerde hareketli günler yaşayan BB Erzurumspor Arnavut forvet Armando Sadiku’yu transfer ederek hücum hattına kuvvet kazandırdı.

Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 29 yaşındaki deneyimli forvetle prensipte anlaşma sağlandığını, oyuncunun milli maçları sonrası sağlık kontrollerinden geçip takıma katılacağını duyurdu.

Daha önce İspanya’da Malaga ve Levante formaları giyen 29 yaşındaki deneyimli forvet Armando Sadiku, 2 sene mavi beyazlı forma ile mücadele edecek.

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