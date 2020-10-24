Erzurumspor Başkanı Üneş: Koronavirüsün yapamadığını Arda Kardeşler yaptı

24 Ekim 2020 Cumartesi 23:46 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 23:46

TRTSpor canlı yayınına katılan Üneş, hakem kararları nedeniyle Galatasaray'a kaybettiklerini söylerdi dikkat çeken sözler kullandı.

Üneş'in açıklamaları şu şekilde:

"KORONAVİRÜSÜN YAPAMADIĞINI ARDA KARDEŞLER YAPTI"

"Çok şükür daha iyiyim, koronavirüsün yapamadığını sağolsun Arda Kardeşler yapıyor. İnşallah daha iyi olacağım."

"Maçtan hemen sonra birşeyler söylemek istemiyordum ama sonrasında tekrar tekrar izledim. Hem Arda Kardeşler hem de Suat Arslanboğa ile takımımızın yıldızı hiç barışmadı. Arda İstanbul'a yeni geldiğinde bir Kasımpaşa maçında bizi katletti, Süper Lig'den düştüğümüz sezon. Üzerinden çok geçmeden Erzurum - Rize maçına geldi Özgür Yankaya ile beraber. Orada bizi boğdular. Tekrar gitti bir daha gelmez dediler. Süper Lig'e yeniden çıktığımız Ümraniye maçında günah çıkardı gitti, Allah var kötü maç yönetmedi."

"SEZONUN EN KÖTÜ MAÇINI OYNADIK O AYRI"

"Uzun süre Süper Lig'de maç alamadı. Daha sonra komik bir penaltı kararıyla bizi düşürdü gitti. Benim takımımım sezonun en kötü maçını oynadı bunu da biz içimizde değerlendireceğiz o da ayrı. Geçmişte yaşanmışlıklar olmasa, bir hakem gelir insandır hata yapabilir insandır biz de bir açıklama yapmayız. Geldiği maç ortada, ne şekilde geldikleri ortada. Ben değil tüm futbolseverlerin ortak kanısıdır VAR o zaman neden var?"

"BİZİM 1 TANE ERZURUMSPORUMUZ VAR"

"Babel alıyor, itiyor çekiyor, topu alırken herşeyi yapıyor. Birinin Arda Kardeşler'e dur demesi lazım. İlla ağzımızı mı bozalım? Dalga mı geçiyorsunuz? 7-8 ay kış geçiren bir şehir olmamıza rağmen İstanbul'la İzmir'le aynı elektrik - doğalgaz parasını ödüyoruz. Tüm bunlar böyleyken bizim varımız yoğumuz 1 tane Erzurumsporumuz var. Ne istiyorsun Arda ya? 2 metrede hakem gözünün önünde penaltıyı veremiyor. 2 metrede penaltıyı göremiyorsan bırak düdüğünü git. İyi niyetli olduğunu artık nasıl düşünebilirim. İstemiyoruz artık Arda'nın ismini duymak."

"1 KEZ DAHA HAKEM YÜZÜNDEN MAÇ KAYBEDELİM..."

"Yemin ediyorum 1 kez daha hakem yüzünden maç kaybedelim sesimiz artık böyle çıkmayacak. Takipçisi olacağız artık Suat'ın Arda'nın. Bu zihniyetteki hakemlerin takipçisi olacağız. Bu mesafedeki penaltıyı veremiyorsa VAR'dan istiyorsa yapmasın artık. Amatör'de daha yetenekli hakem arkadaşlar vardır. Biz de böyle telefonla bağlanıp konuşmak zorunda kalmayız"