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Spor

Erzurumspor Başkanı'ndan Nihat Özdemir'e ziyaret

B.B.Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i, ziyaret etti.

IHA25 Haziran 2020 Perşembe 09:44 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 09:44
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TFF Başkanı Nihat Özdemir’e Riva’da nezaket ziyaretinde bulunan B.B.Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, daha sonra, TFF Başkanvekili, İcra Kurulu Üyesi, FİFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkiler Sorumlusu Servet Yardımcı, Başkanvekili, 1. Lig-2.Lig-3.Lig Kulüpleri Sorumlusu Yılmaz Büyükaydın’a ziyarette bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya’nın da hazır bulunduğu ziyarette kulüplerin gündemdeki mali konuları, futbolumuzun bugünkü durumu, pandemi sonrası futbola geri dönüş süreci ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek B.B.Erzurumspor Kulübü Yönetim Kurulu adına Başkan Hüseyin Üneş’e teşekkür ederek B.B.Erzurumspor Kulübüne başarı dileklerini iletti. Samimi ortamda geçen görüşmenin ardından Başkan Hüseyin Üneş, Oltu Taşı tespihi hediye etti.

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