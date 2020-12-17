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Spor

Erzurumspor, Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı

BB Erzurumspor, Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

IHA17 Aralık 2020 Perşembe 16:20 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 16:20
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BB Erzurumspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla, deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş hazırlıklarına başladı.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, tek pas ve kondisyon çalışması yaptı. Daha sonra taktiksel ağırlıklı çalışan futbolcular çift kale maç yaparak antrenmana son verdi.

Öte yandan dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Esenler Erokspor’u 5-1 mağlup etmeyi başaran futbolcular, Beşiktaş deplasmanına moral seviyesi yüksek olarak gidecek.

Dadaşlar, cumartesi günü hava yoluyla İstanbul’a giderek kampa girecek.

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