İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7571
  • 6,3787
  • 273.087
  • 107701
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Erzurumspor, Bursaspor'u kupada farklı mağlup etti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Bursaspor'u 4-2 mağlup etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller, 15. ve 55. dakikalarda Sunu ile 67. ve 83. dakikalarda Pote kaydetti. Bursaspor'un sayılarını ise 17. dakikada Cüneyt Köz ile 89. dakikada Seleznov attı.

İki takım arasında 5. turun ikinci maçı, 19 Aralık Perşembe günü Bursa'da oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Ev sahibi ekibin sağ taraftan kullandığı köşe atışında top sol kanada açıldı. Topla buluşan Sefa Akgün'ün ortasında, Sunu kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

17. dakikada Bursaspor eşitliği sağladı. Konuk ekibin sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahasında boşta kalan topu, Cüneyt Köz ağlarla buluşturdu: 1-1

55. dakikada ev sahibi ekip yeniden öne geçti. Bursaspor'un kendi yarı alanından kullandığı serbest vuruşun ardından geri gelen top, ceza sahasının önündeki Sunu'da kaldı. Sunu'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

67. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Abdulcebrail Akbulut'un ortasında Pote topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1

83. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor skoru 4-1'e getirdi. Ev sahibi ekibin orta alandan kullandığı serbest atışta topla buluşan Pote, kaleci Mehmet Ataberk Dadakdeniz'i geçerek meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

89. dakikada Bursaspor farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan Emirhan Aydoğan'ın ortaladığı top, kafa vuruşunun ardından direğe çarparak Seleznov'un önünde kaldı. Kaleci Kayacan Erdoğan ile karşı karşıya kalan Seleznov, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-2

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Ali Akkor, Burak Cansız

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Merthan Açıl (Dk. 46 Pote), Hasan Hatipoğlu, Abdulcebrail Akbulut, Mahamadou Ba, Osman Çelik, Hasan Batuhan Artarslan, Rashad Muhammed, Sefa Akgün, Sunu (Dk. 76 Serdar Yıldırım)

Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan, Atanasov, Seleznov, Aykut Akgün, Recep Aydın (Dk. 74 Ozan İsmail Koç), İsmail Çokçalış, Igor (Dk. 81 Batuhan Kör), Sedat Dursun (Dk. 72 Ali Akman), Rüştü Hanlı

Goller: Dk. 15 ve 55 Sunu, Dk. 67 ve 83 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 17 Cüneyt Köz, Dk. 89 Seleznov (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Rashad Muhammed, Dk. 90 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Ankara´nın göbeğindeki okuldan skandal görüntüler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trablus'ta Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı

Trablus'ta Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı

Liderler Trump hakkında konuşurken yakalandı! O anlar zirveye damga vurdu

Liderler Trump hakkında konuşurken yakalandı! O anlar zirveye damga vurdu

Karadeniz'de korkutan deprem!

Karadeniz'de korkutan deprem!

Ekonomide sevindiren haber! Yüzde 30 arttı

Ekonomide sevindiren haber! Yüzde 30 arttı

İngiltere'ye kötü haber! Milyarlarca dolar zarar

İngiltere'ye kötü haber! Milyarlarca dolar zarar

Başkan Erdoğan'dan sürpriz buluşma! Zirvede bir araya geldiler

Başkan Erdoğan'dan sürpriz buluşma! Zirvede bir araya geldiler

Türkiye'yi dehşete düşüren cinayet! Son görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'yi dehşete düşüren cinayet! Son görüntüleri ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Ceren Özdemir´in katil zanlısı yakalandı, polisi de bıçakladı: İşte o anlar...

Ceren Özdemir´in katil zanlısı yakalandı, polisi de bıçakladı: İşte o anlar...

Sörloth'un babası ve hocası Ünal Karaman aynı top için kapışmış! İşte o an!

Sörloth'un babası ve hocası Ünal Karaman aynı top için kapışmış! İşte o an!

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

Futbol kulüplerinden Ceren Özdemir paylaşımı!

Futbol kulüplerinden Ceren Özdemir paylaşımı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA