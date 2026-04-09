Erzurumspor deplasmanda kazandı: İstanbulspor'a tek gol yetti

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup oldu.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Çağdaş Altay, Mahmut Gülle, Çağrıcan Pazarcıklı
İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Araujo (Fahri Kerem Ay dk. 81), Vorobjovas, Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz (Dijlan Aydın dk. 74), Vefa Temel (Muhammed Mert dk. 74), Cham (Sambissa dk. 88), Krstovski (Mustafa Sol dk. 81)
Yedekler: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Özcan Şahan, Demir Mermerci, İsa Dayaklı
Teknik Direktör: Barış Kanbak
Erzurumspor FK: Orbanic, Ali Ülgen, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Mustafa Fettahoğlu (İlkan Sever dk. 90+4), Crociata (Sylla dk. 72), Murat Cem Akpınar (Adem Kabak dk. 71), Rodriguez (Fernando dk. 90), Eren Tozlu (Mustafa Yumlu dk. 90)
Yedekler: Erkan Anapa, Hüsamettin Yener, Salih Sarıkaya, Cengizhan Bayrak, Ömer Arda Kara
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Gol: Sylla (dk. 84) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Vefa Temel, Cham, Emrecan Uzunhan (İstanbulspor)