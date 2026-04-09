Spor

Erzurumspor deplasmanda kazandı: İstanbulspor'a tek gol yetti

Erzurumspor FK, İstanbulspor deplasmanında son bölümde bulduğu golle 1-0 galip geldi. Ev sahibi ekip, yakaladığı fırsatları değerlendiremeyerek sahadan puansız ayrıldı.

IHA9 Nisan 2026 Perşembe 22:05 - Güncelleme:
Erzurumspor deplasmanda kazandı: İstanbulspor'a tek gol yetti
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Çağdaş Altay, Mahmut Gülle, Çağrıcan Pazarcıklı

İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Araujo (Fahri Kerem Ay dk. 81), Vorobjovas, Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz (Dijlan Aydın dk. 74), Vefa Temel (Muhammed Mert dk. 74), Cham (Sambissa dk. 88), Krstovski (Mustafa Sol dk. 81)

Yedekler: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Özcan Şahan, Demir Mermerci, İsa Dayaklı

Teknik Direktör: Barış Kanbak

Erzurumspor FK: Orbanic, Ali Ülgen, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Mustafa Fettahoğlu (İlkan Sever dk. 90+4), Crociata (Sylla dk. 72), Murat Cem Akpınar (Adem Kabak dk. 71), Rodriguez (Fernando dk. 90), Eren Tozlu (Mustafa Yumlu dk. 90)

Yedekler: Erkan Anapa, Hüsamettin Yener, Salih Sarıkaya, Cengizhan Bayrak, Ömer Arda Kara

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gol: Sylla (dk. 84) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Vefa Temel, Cham, Emrecan Uzunhan (İstanbulspor)

