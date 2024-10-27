Erzurumspor evinde farklı kazandı

Trendyol 1. Ligin 10. haftasında Erzurumspor FK, evinde Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki maçta Erzurumspor FK, sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 7'de Guram Giorbelidze, 43'te Yakup Kırtay ve 64 ve 81'de penaltıdan Eren Tozlu kaydetti.

Erzurumspor bu sonucun ardından 19 puana ulaştı ve liderliğe yükseldi. Keçiörengücü 14 puanda kaldı.

Trendyol 1.Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Amed SK'yi konuk edecek. Keçiörengücü, sahasında Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.