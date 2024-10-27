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Spor

Erzurumspor evinde farklı kazandı

Trendyol 1. Ligde Erzurumspor FK, evinde Keçiörengücü'nü 4-0 mağlup etti.

27 Ekim 2024 Pazar 18:36 - Güncelleme:
Erzurumspor evinde farklı kazandı
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Trendyol 1. Ligin 10. haftasında Erzurumspor FK, evinde Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki maçta Erzurumspor FK, sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 7'de Guram Giorbelidze, 43'te Yakup Kırtay ve 64 ve 81'de penaltıdan Eren Tozlu kaydetti.

Erzurumspor bu sonucun ardından 19 puana ulaştı ve liderliğe yükseldi. Keçiörengücü 14 puanda kaldı.

Trendyol 1.Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Amed SK'yi konuk edecek. Keçiörengücü, sahasında Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

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