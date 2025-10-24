İSTANBUL 25°C / 17°C
Spor

Erzurumspor evinde hata yapmadı

Trendyol 1.Lig'in 11. hafta maçında Erzurumspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

HABER MERKEZİ24 Ekim 2025 Cuma 18:10 - Güncelleme:
Erzurumspor evinde hata yapmadı
Trendyol 1.Lig'in 11. hafta maçında Erzurumspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri dakika 66.dakikada Mustafa Fettahoğlu ile 83. dakikada Cheikne Sylla kaydetti.

Ev sahibi ekip 64. dakikada Eren Tozlu ile penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Erzurumspor, puanını 19 yaptı. Ümraniyespor, 8 puanda kaldı.

1.Lig'in gelecek haftasında Erzurumspor, Hatayspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Sivasspor'u konuk edecek.

