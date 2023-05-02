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Spor

Erzurumspor evinde Sakaryaspor'a kaybetti

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Erzurumspor FK, Eyüp Stadyumu'nda karşılaştığı Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu.

IHA2 Mayıs 2023 Salı 20:09 - Güncelleme:
Erzurumspor evinde Sakaryaspor'a kaybetti
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Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Erzurumspor FK, Eyüp Stadyumu'nda karşılaştığı Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar:

7. dakikada Alican'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta top, yakın kale direğinin dibinden auta gitti.

19. dakikada Özgür'ün sağ taraftan açtığı ortada Eren'in penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cihan'da kaldı.

47. dakikada Burak Süleyman'ın sol taraftan sağ ayağı ile açtığı ortada uzak direkte Kassongo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

57. dakikada Oğuz'un sağ taraftan açtığı ortada altı pas üzerinde iyi yükselen Kassongo'nun yaptığı kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak, üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

81. dakikada Sakaryaspor atağında ileriye atılan uzun pasta Oğuz'un kafa ile dokunduğu topta kaleci Göktuğ meşin yuvarlağı son anda üstten kornere çeldi.

Stat: Eyüp

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Gökmen Baltacı xx

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş xx, Orhan Ovacıklı x, Fırat Şaşi x (Hüseyin Mevlütoğlu dk. 90 ?), Mustafa Akbaş xx, Celal Hanalp x (Güney Yılmaz dk. 90 ?), Batuhan Artarslan xx, Estrela xx, Alican Özefesli x (Muhammed Özhan dk. 32 x), Özgür Sert x (Sefa Akgün dk. 73 x), Rosheuvel xx, Eren Tozlu xx

Yedekler: Rıdvan Yağcı, Ufuk Budak, Shala, Eyüp Oskan, Yakup Kırtay, Ahmet Aksakal

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Sakarayaspor: Cihan Topaloğlu xx, Oğuz Yıldırım xx, Donkor xx, Ümit Kurt xx, Bülent Uzun xx, Burak Süleyman xx (Mehmet Akyüz dk. 76 x), İsmail Erdoğan x (Roshi dk.46 x), Nalepa xx (Çağlayan Menderes ?), Hakan Yavuz xx, Dimitrov xx (Grechyshkin dk. 65 x), Kassongo xx (Oğuzhan Akgün dk. 88 ?)

Yedekler: Yuşa Tığrak, Umut Uzun, Milosevic, İbrahim Has, Ruhi Yıldız

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Gol: Kassongo (dk. 47)

Sarı kartlar: Celal Hanalp, Muhammed Özkan (Erzurumspor FK) Roshi (Sakaryaspor)

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