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Spor

Erzurumspor-Eyüpspor maçı öncesi Kazım Karabekir Stadı'nda ısıtıcı kontrolü

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kazım Karabekir Stadı'nda yarın akşam saat 17:00'da oynanacak olan Erzurumspor-Eyüpspor maçında stadyum tribünlerindeki seyirci ısıtıcılarını müsabaka boyunca çalıştırarak taraftarların ısınmasını sağlayacak.

IHA16 Şubat 2022 Çarşamba 14:03 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 14:03
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yarın akşam saat 17.00'da oynanacak olan BB Erzurumspor-Eyüpspor maçı öncesinde harekete geçerek tribünlerdeki seyirci ısıtıcılarını kontrolden geçirdi.

Mavi-beyazlılar için hayati önem taşıyan 90 dakikada GSİM, tribünlerdeki ısıtıcıları müsabaka boyunca çalıştıracak ve taraftarların soğuktan korunmalarını sağlayacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Yarın akşam Erzurumsporumuzun, Eyüpspor ile oynayacağı kritik maç öncesinde Kazım Karabekir Stadımızdaki ısıtma sisteminde son kontrolleri yaptık. Tribünlerdeki ısıtma sistemimiz sayesinde taraftarlarımız üşümeyecek" dedi.

Bu arada Stat personeli de saha zeminin soğuktan etkilenmemesi ve müsabaka saatine kadar saha zeminin tazeliğini koruması için yoğun bir çalışma örneği sergiliyor.

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