11 Ocak 2021 Pazartesi 16:00 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 16:34

Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00 başlayan maçı Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Ceyhun Sesigüzel yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Onur Özütoprak. Maçın VAR koltuğunda Alper Ulusoy otururken, AVAR'da ise Emre Kargın bulunuyor.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

ERZURUMSPOR: Farnolle, Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Schwechlen, Osman, Obertan, Boumal, Novikovas, Emrah Başsan, Gomes.

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Sadık, Caner, Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Sinan, Pelkas, Thiam

ERZURUMSPOR: 0 - FENERBAHÇE: 0 (CANLI ANLATIM)

- Karşılaşma başladı...

4. dakikada Novikovas Fenerbahçe ceza yayı üzerinden zayıf bir vuruş yaptı, top kaleci Altay'da kaldı.

8. dakikada Caner'in soldan Erzurumspor ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta, savunmadan seken top kaleci Farnolle sahip oldu.

11. dakikada Novikovas, Fenerbahçe ceza sahasının solundan ortasını yaptı ancak Altay topu iki hamlede kontrol etti.

19. dakikada Erzurumspor Obertan'la kontra atağa çıktı. Bu futbolcunun sağ çapazdan Fenerbahçe ceza sahasına girmek üzere olan Emrah'a attığı pas, Emrah'ın arkasında kalınca top taca gitti.

21. dakikada Caner soldan ortasını yaptı ancak Erzurumspor ceza sahasındaki Sinan'dan önce Osman araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

21. dakikada Caner'in soldan ortasını yaptı ancak Erzurumspor ceza sahasındaki Sinan'dan önce Osman araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

27. dakikada Cenk Ahmet'in sağ kanattan Fenerbahçe kale sahasına yerden çıkardığı topa Sadık kayarak müdahale etti ve topu kornere gönderdi.

29. dakikada Emrah Başsan'ın sağda kullandığı kornerde, kale sahasına gelen top kaleci Altay yumruklayarak uzaklaştırdı.

29. dakikada Erzurumspor'dan sakatlanan Boumal'ın yerine Mitchell Donald oyuna girdi.

32. dakikada Ricardo Gomes'in Fenerbahçe kalesine yaklaşık 25 metre mesafeden sert şutunda Sadık'a çarpan top kornere gitti. Emrah'ın sağdan kullandığı kornerden Erzurumspor sonuç alamadı.