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Erzurumspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında BB Erzurumspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.
 
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
 
Fenerbahçe, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Kasımpaşa ve Akhisarspor'a karşı aldığı galibiyetlerle rahatladı. Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puanla 10. sırada girdi.
 
Fenerbahçe'de Eljif Elmas ve Volkan Demirel cezaları sebebiyle kadroda yer almayacak. Michael Frey ve Mehmet Topal ise sakatlıkları sebebiyle Erzurum deplasmanına götürülmeyecek.
 
Sarı-lacivertlilerde Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter, Victor Moses ve Tolgay Arslan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda, son haftada Antalyaspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.
 
MUHTEMEL 11'LER
 
BB Erzurumspor: Sehic - Hakan - Schwechlen - Kanstrup - Tolga - Taylan - İbrahim - Sunu - Tshabalala - Eduok - Opseth
 
Fenerbahçe: Harun - Isla - Skrtel - Serdar - Hasan Ali - Jailson - Tolgay - Dirar - Zajc - Valbuena - Soldado
 
 

Yunan hücumbotu böyle taciz etti

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