Erzurumspor FK, Adana'da 3 golle kazandı

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Adanaspor, Erzurumspor FK'yı konuk etti.

Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşmayı deplasman ekibi 3-0 kazandı.

Erzurumspor FK'nın gollerini 18'inci dakikada Tonio Teklic ve 61 ile 86. dakikalarda Eren Tozlu kaydetti.

Adanaspor'da Oğuzhan Matur, 81'inci dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından iki maç sonra kazanan Erzurumspor FK, puanını 58'e yükseltti. Mağlubiyet serisi 6 maça yükselen Adanaspor ise 27 puanda kaldı.

ADANASPOR'UN UMUDU, MUCİZELERE KALDI

Adanaspor, son 4 haftaya düşme hattının üstündeki takım olan Ankaragücü'nün 12 puan gerisinde girdi.

Ankaragücü'nün kalan 4 haftada 1 puan alması ya da Adanaspor'un 4 maçta 1 puan dahi kaybetmesi durumunda turuncu-beyazlılar küme düşecek.

Ligde bir sonraki hafta Adanaspor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Erzurumspor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.