  Erzurumspor FK, Bandırma deplasmanından 3 puanla döndü
Spor

Erzurumspor FK, Bandırma deplasmanından 3 puanla döndü

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bandırmaspor'u 2-0 maplup etti.

20 Aralık 2025 Cumartesi 16:05
Erzurumspor FK, Bandırma deplasmanından 3 puanla döndü
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup oldu.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Leandro Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Enes Aydın dk. 46), Dieumerci Ndongala (Wilson Samake dk. 83), Emirhan Acar (Kehinde dk. 46) Atınç Nukan, Mücahit Albayrak (Jetmir Topalli dk. 68), Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Douglas Tanque

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Enes Çinemre, Cem Tuna Türkmen, Gani Burgaz, Yusuf Can Esendemir

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Erzurumspor FK: Matija Orbanic, Amar Gerxhaliu, Brandon Baiye, Sefa Akgün (Adem Eren Kabak dk. 88), Eren Tozlu, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Giovanni Crociata, Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Yakup Kırtay dk. 69), Mustafa Fettahoğlu (Cheickne Sylla dk. 77)

Yedekler: Erkan Anapa, Kağan Moradaoğlu, Ali Ülgen, Salih Sarıkaya, Ömer Arda Kara, Emre Erdem

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Eren Tozlu (dk. 45), Brandon Baiye (dk. 90+4) (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Adem Eren Kabak (dk. 90+1) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Mulumba (Bandırmaspor), Amar Gerxhaliu, Giovanni Crociata, Cheickne Sylla (Erzurumspor FK)

Popüler Haberler
