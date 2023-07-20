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Spor

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal: Süper Lig ile 1. Lig arasındaki fark kapanmalı

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, “Türkiye'de futbolu geliştirmek istiyorsak eğer Süper Lig ve 1. Lig arasındaki makası kapatmamız gerekiyor” dedi.

IHA20 Temmuz 2023 Perşembe 00:08 - Güncelleme:
Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal: Süper Lig ile 1. Lig arasındaki fark kapanmalı
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Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, fikstür çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tüm takımlara başarılar dileyerek sözlerine başlayan Başkan Dal, "Çok olağanüstü durumlar yaşadık. İnşallah bu sene afetler yaşamayız. Futbolun içerisinde yer alan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz sezon Erzurumspor olarak zor bir sezon geçirdik. Hem transfer yasağımız, hem puan silme cezamız hem stadımızda sıkıntı vardı dışarıda oynadık. Zor bir süreç yaşadık. İnşallah aynı sıkıntıları yaşamadan sezonu tamamlarız" diye konuştu.

"1. Lig takımlarına ekonomik anlamda destek verilmeli"

Futbolu güzelleştirmek için çalışılması gerektiğini aktaran Ahmet Dal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de futbolu geliştirmek istiyorsak eğer Süper Lig'i ile 1. Lig'i arasındaki makası kapatmamız gerekiyor. Bu biraz hem ekonomik anlamda hem tanıtım anlamında, 1. Lig'e baktığınız zaman Erzurumspor, Sakaryaspor, Kocaelispor, Göztepe, Altay; köklü camialar. Bu ülke insanına futbolu sevdiren camialar. Şehir takımlarının olduğu bir lig burası, biraz daha değer verilmesi, ekonomik anlamda destek verilmesi gerekiyor. Kulüplerin aldıkları gelirle, harcadıkları giderler arasında neredeyse uçurum var. Bu liglere destek olacak çok firma var, onlara da çağrı yapmış olalım; futbolu hep beraber güzelleştireceğiz, saha içerisinde kalacağız. Futbolun güzelliklerinin olduğu bir lig diliyorum."

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