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Spor

Erzurumspor FK, Benhur Keser'i renklerine bağladı

Transfer çalışmalarına devam eden 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Benhur Keser ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

IHA18 Temmuz 2025 Cuma 10:22 - Güncelleme:
Erzurumspor FK, Benhur Keser'i renklerine bağladı
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Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK'da bir yandan yeni sezon hazırlık çalışmaları devam ederken bir yandan da transferle ilgili gelişmeler sürüyor. Mavi-beyazlı takım Çaykur Rizespor'dan Benhur Keser'i renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Erzurumspor, Çaykur Rizespor'dan Benhur Keser'le 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Erzurumspor tesislerimizde Kulüp Başkanımız Ahmet Dal'la bir araya gelerek son görüşmeleri gerçekleştiren 29 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu, kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan imzayı atarak takımımızın kampına katıldı. Benhur Keser takımımızda 77 numaralı formayı giyecek. Sevgili Benhur'a, Erzurumspor camiamızın çatısı altında başarılar diliyoruz" denildi.

Bu arada Erzurumspor FK tarafından Benhur Keser ile ilgili hazırlanan klip hem taraftarlar hem de sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Futbolcuya Dadaş elbisesi giydirilen klipte, Erzurum'un tarihi tabyalarında nefes kesen görüntüler eşliğinde seslendirme yapıldı. Benhur Keser'in klibin sonunda "Bu şehir için, bu takım için savaşmaya geldim. Bir Dadaş gibi" demesi dikkat çekti.

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