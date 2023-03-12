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Spor

Erzurumspor FK, Denizli'de 2 golle kazandı

Erzurumspor FK, Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.

AA12 Mart 2023 Pazar 21:30 - Güncelleme:
Erzurumspor FK, Denizli'de 2 golle kazandı
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Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-0 yendi.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Hüsnü Emre Çelimli

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre (Dk. 46 Muhammed Özkal), Ömer Şişmanoğlu, Mayi (Dk. 75 Bekir Turaç Böke), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 75 Özer Özdemir), Emre Sağlık (Dk. 90 Berkant Gündem), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Djedje

ERZURUMSPOR FK: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş (Dk. 46 Fırat Şaşi), Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Orhan Ovacıklı, Batuhan Artarslan, Alican Özfesli (Dk. 62 Özgür Sert), Lameira, Eren Tozlu, Rosheuvel (Dk. 83 Shala), Celal Hanalp (Dk. 89 Eyüp Oshan)

GOL: Dk. 73 Özgür Sert, Dk. 80 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

SARI KARTLAR: Dk. 58 Oğuz Yılmaz (Denizlispor), Dk. 19 Lameira (Erzurumspor FK)

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