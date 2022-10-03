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Spor

Erzurumspor FK, Denizlispor'u tek golle geçti

Erzurumspor FK, Spor Toto 1. Lig'in 7. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

AA3 Ekim 2022 Pazartesi 22:23 - Güncelleme:
Erzurumspor FK, Denizlispor'u tek golle geçti
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Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi.

STAT: Erzurum Kazım Karabekir

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Gökhan Memişoğlu

ERZURUMSPOR FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 26 Batuhan Artaslan), Cengizhan Bayrak (Dk. 82 Shala), Estrela, Sefa Akgün (Dk. 65 Alican Özfesli), Süleyman Koç (Dk. 82 Rosheuvel), Olanare, Hasek (Dk. 65 Muhammed Özhan) Eren Tozlu

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdülkadir Sünger, Emre Sağlık (Dk. Berkant Gündem), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Muhammet Özkal (Dk. 89 Bekir Turaç Böke), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. Samet Gündüz), Asım Hamzaçebi (Dk. 66 Hakan Çinemre), Okan Derici (Dk. 46 Erdal Akdarı), Muhammed Gönülaçar, Ömer Şişmanoğlu

GOL: Dk. 45+3 Olanare (Erzurumspor FK)

KIRMIZI KART: Dk. 10 Schwechlen, Dk. 45+6 Gökhan Süzen (Altaş Denizlispor)

SARI KART: Dk. 52 Muhammed Gönülaçar (Altaş Denizlispor)

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