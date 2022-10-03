Erzurumspor FK, Denizlispor'u tek golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi.
STAT: Erzurum Kazım Karabekir
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Gökhan Memişoğlu
ERZURUMSPOR FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 26 Batuhan Artaslan), Cengizhan Bayrak (Dk. 82 Shala), Estrela, Sefa Akgün (Dk. 65 Alican Özfesli), Süleyman Koç (Dk. 82 Rosheuvel), Olanare, Hasek (Dk. 65 Muhammed Özhan) Eren Tozlu
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdülkadir Sünger, Emre Sağlık (Dk. Berkant Gündem), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Muhammet Özkal (Dk. 89 Bekir Turaç Böke), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. Samet Gündüz), Asım Hamzaçebi (Dk. 66 Hakan Çinemre), Okan Derici (Dk. 46 Erdal Akdarı), Muhammed Gönülaçar, Ömer Şişmanoğlu
GOL: Dk. 45+3 Olanare (Erzurumspor FK)
KIRMIZI KART: Dk. 10 Schwechlen, Dk. 45+6 Gökhan Süzen (Altaş Denizlispor)
SARI KART: Dk. 52 Muhammed Gönülaçar (Altaş Denizlispor)