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Spor

Erzurumspor FK deplasmanda 3 puanı kaptı

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'nü 3-1'lik skorla mağlup etti.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 15:55 - Güncelleme:
Erzurumspor FK deplasmanda 3 puanı kaptı
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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yendi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Emre Doğu, Sabri Öğe

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Oğuzcan Çalışkan, Arda Hilmi Şengül, Ali Dere (Dk. 46 Dembele), Traore, Erkam Develi (Dk. 90+2 Mert Kula), Camara, Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Silva), Ezeh, Diouf

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Gökhan Akkan, Mustafa Akbaş (Dk. 37 Yakup Kırtay), Celal Hanalp (Dk. 68 Muhammed Furkan Özhan), Azubuike, Crociata, Giorbelidze, Roshi (Dk. 77 Salih Sarıkaya), Teklic (Dk. 77 Mamba), Sylla

Goller: Dk. 16 ve 87 Sylla, Dk. 40 Teklic (Penaltıdan) (Erzurumspor FK), Dk. 65 Dembele (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Dk. 38 Arda Hilmi Şengül, Dk. 61 Orhan Nahırcı (Yedek kulübesi), Dk. 69 Silva, Dk. 75 Diouf, Dk. 81 Erkam Develi, Dk. 88 Dembele (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 75 Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Dk. 81 Sylla (Erzurumspor FK)

  • Erzurumspor FK
  • Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
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