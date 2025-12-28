İSTANBUL 7°C / 1°C
Spor

Erzurumspor FK evinde kazandı

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Arca Çorum FK'yi Benhur Keser'in golüyle 1-0 mağlup etti.

AA28 Aralık 2025 Pazar 18:15 - Güncelleme:
Erzurumspor FK evinde kazandı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Arca Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, 90+3. dakikada Eren Tozlu'yla bir penaltıdan yararlanamadı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Burak Pakkan, Ömer Tevfik Özkoç, Ömer Yasin Gezer

Erzurumspor FK: Orbanic, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı, Giorbelidze, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 72 Rodriguez), Crociata, Benhur Keser (Dk. 72 Hüsamettin Yener), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 90 Gerxhaliu), Eren Tozlu

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah (Dk. 62 Üzeyir Ergün), Ferhat Yazgan (Dk. 82 Geraldo), Aleksic (Dk. 75 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Samudio, Cemali Sertel, Erkan Kaş, Caner Osmanpaşa, Eze (Dk. 62 Oğulcan Çağlayan)

Gol: Dk. 52 Benhur Keser (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 26 Benhur Keser, Dk. 36 Mustafa Yumlu, Dk. 84 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 57 Eze, Dk. 90 Sehic (Arca Çorum FK)

