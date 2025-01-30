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Spor

Erzurumspor FK, Kocaelispor mesaisinde

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Erzurumspor FK maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 17:44 - Güncelleme:
Erzurumspor FK, Kocaelispor mesaisinde
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Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Kocaelispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Erzurumspor FK, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda antrenman yaptı.

Isınma, pas organizasyonları, dar alanda oyun ve taktik çalışan Erzurum temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Bu arada kulüp başkanı Ahmet Dal, bir süre antrenmanı takip etti, teknik direktör Kutlu ile bir süre sohbet ettikten sonra takıma başarı diledi.

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