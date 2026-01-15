İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Erzurumspor FK kupada Çaykur Rizespor'u devirdi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Erzurumspor FK, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

HABER MERKEZİ15 Ocak 2026 Perşembe 15:17 - Güncelleme:
Erzurumspor FK kupada Çaykur Rizespor'u devirdi
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK'ye konuk oldu.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-0'lık skorla kazandı.

Erzurumspor FK'ye galibiyeti getiren golleri, dakika 42'de Eren Tozlu ile dakika 54'te Salih Sarıkaya attı.

Bu sonucun ardından Erzurumspor FK, puanını 3'e yükseltti. Rizespor ise 3 puanda kaldı.

Türkiye Kupası'nın bir sonraki maçında Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı konuk edecek. Erzurumspor FK, Fenerbahçe'ye konuk olacak.

