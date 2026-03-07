İSTANBUL 12°C / 4°C
  Erzurumspor FK, Manisa FK'yı 8 golle yendi
Spor

Erzurumspor FK, Manisa FK'yı 8 golle yendi

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde sahasında karşı karşıya geldiği Manisa FK'yı 8-1 mağlup etti.

7 Mart 2026 Cumartesi 16:37
Erzurumspor FK, Manisa FK'yı 8 golle yendi
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Manisa FK'yi 8-1 yendi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Burak Demirkıran, Muhammet Ali Doğan, Emre Doğu

Erzurumspor FK: Orbanic, Gerxhaliu, Baiye, Sefa Akgün, Eren Tozlu (Dk. 56 Benhur Keser), Giorbelidze, Crociata (Dk. 65 Adem Eren Kabak), Ömer Arda Kara, Orhan Ovacıklı (Dk. 56 Ali Ülgen), Rodriguez (Dk. 55 Sylla), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 72 Fernando)

Manisa FK: Saim Sarp Bodur, Herelle (Dk. 46 Cissokho), Vargas, Kubilay Sönmez, Diony (Dk. 61 Umut Can Aslan), Lindseth, Adekanye (Dk. 46 Muhammed Kiprit), Ada İbik, Umut Erdem, Benrahou (Dk. 70 Ahmet Şen), Ayberk Karapo (Dk. 61 Osman Kahraman)

Goller: Dk. 4, 8 ve 20 Eren Tozlu, Dk. 28 Rodriguez, Dk. 45 Sefa Akgün, Dk. 75 Sylla, Dk. 83 Fernando, Dk. 89 Adem Eren Kabak (Erzurumspor FK), Dk. 73 Lindseth (Manisa FK)

Sarı kart: Dk. 40 Vargas (Manisa FK)

