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Spor

Erzurumspor FK, Matija Orbanic'i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor FK, 25 yaşındaki genç kaleci Matija Orbanic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

AA24 Haziran 2025 Salı 17:44 - Güncelleme:
Erzurumspor FK, Matija Orbanic'i kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, kaleci Matija Orbanic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip Slovenya takımlardan NK Bravo'da forma giyen Hırvat file bekçisi Obranic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Obranic'in geçtiğimiz günlerde kente gelerek tesisleri gezdiği belirtilen açıklamada, "Erzurumspor tesislerimizde kulüp başkanımız Ahmet Dal ile son görüşmeyi yapan Matija Orbanic, kulübümüzle 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Hırvatistan doğumlu 25 yaşında ve 1,92 boyundaki Matija Orbanic, 1 Temmuz'da Erzurum'a gelerek takımımızla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

  • Erzurumspor FK
  • Matija Orbanic
  • sözleşme

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