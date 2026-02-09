İSTANBUL 11°C / 5°C
Spor

Erzurumspor FK, Sakarya deplasmanında tek golle kazandı

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü Crociata kaydetti.

IHA9 Şubat 2026 Pazartesi 22:04 - Güncelleme:
Erzurumspor FK, Sakarya deplasmanında tek golle kazandı
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Stat: Sakarya Yeni Atatürk

Hakemler: Ali Yılmaz, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Tuncay Ercan

Sakaryaspor: Szumski, Teixeira, Mete Kaan Demir, Flores, Serkan Yavuz (Emre Demir dk. 75), Salih Dursun (Batuhan Çakır dk. 78), Owusu, Arif Kocaman, Vukovic, Fofana (Soro dk. 67), Melih Bostan (Engin Poyraz Efe Yıldırım dk. 67)

Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Zwolisnki, Kerem Şen, Haydar Karataş, Doğukan Tuzcu

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Baiye, Sefa Akgün (Torrejon dk. 73), Eren Tozlu (Sylla dk. 85), Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Crociata (Adem Eren Kabak dk. 78), Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Hüsamettin Yener dk. 78), Mustafa Fettahoğlu (Dos Santos dk. 85)

Yedekler: Kağan Moradaoğlu, Ali Ülgen, Gerxhaliu, Murat Cem Akpınar, Cengizhan Bayrak

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gol: Crociata (dk. 61) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Salih Dursun (Sakaryaspor), Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK)

