Erzurumspor FK, Sakarya deplasmanında tek golle kazandı

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup oldu.
Stat: Sakarya Yeni Atatürk
Hakemler: Ali Yılmaz, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Tuncay Ercan
Sakaryaspor: Szumski, Teixeira, Mete Kaan Demir, Flores, Serkan Yavuz (Emre Demir dk. 75), Salih Dursun (Batuhan Çakır dk. 78), Owusu, Arif Kocaman, Vukovic, Fofana (Soro dk. 67), Melih Bostan (Engin Poyraz Efe Yıldırım dk. 67)
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Zwolisnki, Kerem Şen, Haydar Karataş, Doğukan Tuzcu
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Baiye, Sefa Akgün (Torrejon dk. 73), Eren Tozlu (Sylla dk. 85), Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Crociata (Adem Eren Kabak dk. 78), Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Hüsamettin Yener dk. 78), Mustafa Fettahoğlu (Dos Santos dk. 85)
Yedekler: Kağan Moradaoğlu, Ali Ülgen, Gerxhaliu, Murat Cem Akpınar, Cengizhan Bayrak
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Gol: Crociata (dk. 61) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Salih Dursun (Sakaryaspor), Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK)