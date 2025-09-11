İSTANBUL 29°C / 20°C
  • Spor
  Erzurumspor FK, Sakaryaspor maçına hazırlanıyor
Spor

Erzurumspor FK, Sakaryaspor maçına hazırlanıyor

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

IHA11 Eylül 2025 Perşembe 15:57 - Güncelleme:
Erzurumspor FK, Sakaryaspor maçına hazırlanıyor
Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Erzurum ekibinde eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Geçtiğimiz sezon sonunda sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan 31 yaşındaki Malili forvet Cheickne Sllya da takımla birlikte çalışmalara başladı.

Ligde oynadığı 4 maçta aldığı 2 galibiyet ve 2 beraberlikle ikinci sırada yer alan Erzurumspor'un 8 puanı bulunuyor. Ligin 4 namağlup takımından birisi olan mavi-beyazlı takım kalesinde 5 gol görürken, rakip fileleri de 9 defa havalandırdı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında 15 Eylül 2025 Pazartesi saat 20.00'de Kazımkarabekir Stadyumu'nda oynanacak olan Erzurumspor FK - Sakaryaspor karşılaşmasını hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

