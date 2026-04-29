  • Erzurumspor FK şampiyonluğu şehirle kutladı
Erzurumspor FK şampiyonluğu şehirle kutladı

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyerek Süper Lig'e yükselmenin sevincini şehirle birlikte yaşadı.

Trendyol 1. Lig'de sezonu zirvede tamamlamayı garantileyerek adını Süper Lig'e yazdıran Erzurumspor FK, şampiyonluğu taraftarlarıyla birlikte büyük bir coşkuyla kutladı. Futbolcular ve teknik yönetim, kentin caddelerinde üstü açık şampiyonluk otobüsüyle tur attı.

Erzurumspor FK, uzun ve zorlu bir maratonun ardından Süper Lig'e yükselme başarısı göstererek Erzurum halkına büyük bir gurur yaşattı. Erzurumspor FK'lı futbolcular, Teknik Direktör Serkan Özbalta ve Kulüp Başkanı Ahmet Dal, tesislerden üstü açık otobüsle hareket ederek şehir turu attı, şampiyonluğu taraftarlarla paylaştı.

Kutlamaların merkezi ise Cumhuriyet Caddesi oldu. Caddeyi dolduran binlerce Erzurumspor sevdalısı; davul, zurna ve marşlar eşliğinde şampiyonluğu doyasıya kutladı. "Şampiyon Erzurumspor" tezahüratlarıyla yankılanan kentte, vatandaşlar futbolculara ve teknik yönetime sevgi gösterisinde bulundu.

FUTBOLCULAR TARAFTARI SELAMLADI

Üstü açık şampiyonluk otobüsüyle şehir turu atan Erzurumspor FK teknik heyeti ve futbolcuları, yol boyunca kendilerine sevgi gösterisinde bulunan taraftarları selamladı. Şampiyonluk kutlamaları akşam saatlerinde şampiyonluk kupasının verilmesi ve etkinliklerle tamamlanacak.

