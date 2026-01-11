İSTANBUL 11°C / 2°C
Spor

Erzurumspor FK, Sivas'ta kazandı

Erzurumspor FK, Sivas deplasmanında Benhur Keser ve Crociata'nın golleriyle 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

AA11 Ocak 2026 Pazar 18:11 - Güncelleme:
Erzurumspor FK, Sivas'ta kazandı
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Erzurumspor FK'ye 2-0 mağlup oldu.

Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Enes Biroğlu, İbrahim Ethem Potuk

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Okan Erdoğan, Özkan Yiğiter, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Dk. 84 Mert Çelik), Charisis, Cihat Çelik (Dk. 46 Malle), Ethemi (Dk. 84 Avramovski), Bekir Turaç Böke (Dk. 46 Kimpioka)

Erzurumspor FK: Orbanic, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı (Dk. 84 Ali Ülgen), Giorbelidze, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 74 Murat Akpınar), Crociata, Benhur Keser (Dk. 84 Salih Sarıkaya), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 74 Rodriguez) Hüsamettin Yener (Dk. 65 Sylla)

Goller: Dk. 41 Benhur Keser, Dk 90+3 Crociata, (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Özkan Yiğiter (Dk 29) (Özbelsan Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Giorbelidze (Erzurumspor FK), Dk. 80 Charisis, Dk. 90+1 Okan Erdoğan (Özbelsan Sivasspor)

Popüler Haberler
