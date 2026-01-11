Erzurumspor FK, Sivas'ta kazandı

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Erzurumspor FK'ye 2-0 mağlup oldu.
Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Enes Biroğlu, İbrahim Ethem Potuk
Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Okan Erdoğan, Özkan Yiğiter, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Dk. 84 Mert Çelik), Charisis, Cihat Çelik (Dk. 46 Malle), Ethemi (Dk. 84 Avramovski), Bekir Turaç Böke (Dk. 46 Kimpioka)
Erzurumspor FK: Orbanic, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı (Dk. 84 Ali Ülgen), Giorbelidze, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 74 Murat Akpınar), Crociata, Benhur Keser (Dk. 84 Salih Sarıkaya), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 74 Rodriguez) Hüsamettin Yener (Dk. 65 Sylla)
Goller: Dk. 41 Benhur Keser, Dk 90+3 Crociata, (Erzurumspor FK)
Kırmızı kart: Özkan Yiğiter (Dk 29) (Özbelsan Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 68 Giorbelidze (Erzurumspor FK), Dk. 80 Charisis, Dk. 90+1 Okan Erdoğan (Özbelsan Sivasspor)