İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6865
  • EURO
    52,3159
  • ALTIN
    6846.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Erzurumspor FK Süper Lig'e yürüyor

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yenen Erzurumspor FK, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşarken, maçın bitiş düdüğüyle birlikte Erzurum sokakları adeta şenlik alanına döndü.

IHA10 Nisan 2026 Cuma 08:24 - Güncelleme:
ABONE OL

İstanbulspor'u yenerek liderliğini sürdüren mavi-beyazlı ekip, Süper Lig kapısını araladı. Maçın sona ermesiyle birlikte Erzurum'da binlerce taraftar Cumhuriyet Caddesi ve Havuzbaşı Kent Meydanı'na akın etti. Ellerinde mavi-beyazlı bayraklar, dillerinde şampiyonluk şarkılarıyla meydanı dolduran Dadaşlar, meşaleler yakarak galibiyeti kutladı. Gece geç saatlere kadar süren kutlamalarda "Şampiyon Erzurum" tezahüratları kentin dört bir yanından duyuldu.

KONVOYLARLA ŞEHİR TURU ATTILAR

Sadece meydanlarda değil, ana caddelerde de büyük bir yoğunluk yaşandı. Yüzlerce araçlık konvoylar oluşturan taraftarlar, klakson çalarak galibiyetin coşkusunu paylaştı. Polis ekipleri, kutlamalar sırasında trafik akışını sağlamak için geniş güvenlik önlemleri aldı. Ligin bitimine 4 hafta kala elde edilen bu zafer, şehirde Süper Lig inancını perçinledi. Erzurumspor FK, önümüzdeki hafta sahasında Boluspor'u da yenerek şampiyonluk yürüyüşüne devam etmek istiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Manisa'da kahreden olay: Tamir etmek için altına girdiği minibüsün altında kaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.