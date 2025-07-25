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Spor

Erzurumspor FK, Zob Ahan Esfehan ile yenişemedi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor FK, hazırlık karşılaşmasında Zob Ahan Esfehan ile golsüz berabere kaldı.

IHA25 Temmuz 2025 Cuma 09:12 - Güncelleme:
Erzurumspor FK, Zob Ahan Esfehan ile yenişemedi
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Erzurumspor FK, 2. etap kampı kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında İran Persian Gulf Pro League takımlarından Zob Ahan Esfehan ile karşılaştı.

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 7 No'lu sahada oynanan müsabaka 0-0 sona erdi. Mavi-beyazlı ekip sahaya Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Guram Giorbelidze, Brandon Baiye, Adem Eren Kabak, Giovanni Crociata, Benhur Keser, Marko Bozic ve Eren Tozlu ilk 11'iyle çıktı. İkinci yarıda Adem Eren Kabak'ın yerine Sefa Akgün, Eren Tozlu'nun yerine ise Hüsamettin Yener oyuna dahil oldu. 62. dakikadan itibaren Erkan Anapa, Yusuf Kağan Arslanboğa, Salih Sarıkaya, Ömer Arda Kara, Serkan Köse, Mustafa Fettahoğlu, Cengizhan Bayrak, Kerem Erener ve Eren Özdemir de sahaya girdi. 82. dakikada Mustafa Fettahoğlu yerini İlkan Sever'e, Kerem Erener ise yerini Toni Tasev'e bıraktı.

Karşılaşmayı yüzlerce Erzurumspor taraftarı tribünden takip etti. Maçta hakemlik görevlerini Abdülsamet Şenoğlu, Coşkun Yalçın, Melih Sayın ve Mert Demiroğlu üstlendi. Teknik direktör Serkan Özbalta'nın, tüm oyunculara şans verdiği maçın ardından kadro planlamasını şekillendirmesi bekleniyor.

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